Москва, 13 мая, 2024, 14:20 — ИА Регнум. В России признали запрещёнными к распространению объявления о вакансиях с пометкой «только для славян», сообщили 13 мая в пресс-службе судов Москвы общей юрисдикции.

Илья Наймушин/РИА Новости

Решение принял Солнцевский районный суд Москвы. Он признал запрещёнными к распространению опубликованные в интернете объявления о вакансиях, требующие от соискателей иметь славянскую внешность или принадлежать к славянской народности.

«Суд установил, что размещенные объявления являются незаконными и противоречит основам правопорядка, нарушают интересы общества и государства, а действия лиц, разместивших данную информацию, противоправными и уголовно наказуемыми», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин в ноябре прошлого года назвал предательством попытки посеять межнациональную или межрелигиозную рознь в стране и расколоть российское общество. Глава государства подчеркнул, что Россия одна и нельзя позволить её делить.