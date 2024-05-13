Посёлок городского типа Разумное, Белгородская область, 13 мая, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о падении взрывоопасного предмета в посёлке Разумное. Местных жителей попросили временно выехать в безопасное место. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«На месте работают все службы, место падения оцеплено силами УМВД и самообороны. Всех жителей близлежащих домов попросили временно выехать в безопасное место — до 18 часов. Всем, кто не может выехать самостоятельно, предоставлены автобусы. Всего выехали самостоятельно около 250 человек, в ПВР находится 37 жителей — все обеспечены питанием и уходом сотрудников администрации. Все службы продолжают работать на месте. Охрана домов осуществляется методом патрулирования силовых структур и самообороны», — написал Гладков в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая Вооружённые силы Украины атаковали Еленовку. На посёлок городского типа, расположенный в 10 км от Донецка, украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника. В тот же день мирная жительница Авдеевки получила ранения в результате детонации взрывоопасного предмета. Инцидент произошёл на территории кладбища.

Украинские военные в ночь с 9 на 10 марта сбросили взрывоопасный предмет на Горловку, используя беспилотный летательный аппарат.

В марте украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом в селе Безымено в Грайворонском городском округе под Белгородом. В результате никто не пострадал. При этом в доме выбило окна и получила повреждения линия газоснабжения.