В России предложили штрафовать за скрытые автомобильные номера
Москва, 13 мая, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Скрытые автомобильные номера в будущем могут стать основанием для штрафа или лишения водительских прав. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий проект закона, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
За сокрытие или видоизменение госномеров предлагается ввести административную ответственность. По словам источника агентства, проект отзыва вошёл в повестку заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности 13 мая. Отмечается, что правительство поддержало инициативу.
Проект предполагает внедрение штрафов, если на авто установлены некие средства, мешающие идентификации госномеров, или устройства, с помощью которых регистрационные знаки могут быть видоизменены. Также штрафовать планируют за езду без госномеров и повторное в течение года управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков.
2 мая стало известно, что Министерство внутренних дел (МВД) планирует сделать обязательным значок государственного флага России на автомобильных номерах. Флаг с российским триколором будет размещаться в правом нижнем углу знака. Исключением могут стать красные номера машин дипкорпуса — у них значок будет факультативным. Также изменения не коснутся тех автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора.