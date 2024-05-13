Москва, 13 мая, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Скрытые автомобильные номера в будущем могут стать основанием для штрафа или лишения водительских прав. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий проект закона, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Petrov Sergey/Global Look Press

За сокрытие или видоизменение госномеров предлагается ввести административную ответственность. По словам источника агентства, проект отзыва вошёл в повестку заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности 13 мая. Отмечается, что правительство поддержало инициативу.

Проект предполагает внедрение штрафов, если на авто установлены некие средства, мешающие идентификации госномеров, или устройства, с помощью которых регистрационные знаки могут быть видоизменены. Также штрафовать планируют за езду без госномеров и повторное в течение года управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков.

2 мая стало известно, что Министерство внутренних дел (МВД) планирует сделать обязательным значок государственного флага России на автомобильных номерах. Флаг с российским триколором будет размещаться в правом нижнем углу знака. Исключением могут стать красные номера машин дипкорпуса — у них значок будет факультативным. Также изменения не коснутся тех автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора.