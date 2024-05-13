Москва, 13 мая, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Российские военные в зоне проведения специальной военной операции впервые уничтожили итальянскую гаубицу Melara. Об этом 13 мая на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

Уточняется, что иностранное орудие Вооружённые силы России уничтожили на южном направлении.

«Потери противника составили до 540 военнослужащих, два танка <…> 105-мм гаубица Melara Мod 56 итальянского производства», ― уточнил представитель оборонного ведомства.

По данным Минобороны, с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 518 зенитных ракетных комплексов, 1295 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9545 орудий полевой артиллерии и миномётов.

Как сообщало ИА Регнум, военнослужащие группировки «Юг» ВС России 1 мая уничтожили три танка Leopard немецкого производства, бронетранспортёр М113 производства США и шесть автомобилей.

Конашенков 12 мая сообщил, что за сутки группировка войск ВС РФ «Север» продвинулась вглубь обороны ВСУ и освободила четыре населённых пункта в Харьковской области. На этом направлении ВСУ потеряли до 100 военных и несколько единиц вооружения и военной техники, включая два танка, три гаубицы, три боевые машины реактивной системы залпового огня.