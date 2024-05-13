Москва, 13 мая, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Украинская армия потеряла за сутки два танка, в том числе немецкий Leopard-2А1, в боях с группировкой «Юг» Вооружённых сил России, сообщил 13 мая на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости

Также ВСУ потеряли две боевые бронемашины, 11 автомобилей, гаубицу М777 американского производства калибра 155 мм, Д-20 калибра 152 мм, САУ «Гвоздика» калибра 122 мм, американское орудие М119 калибра 105 мм и гаубицу Melara Мod 56 итальянского производства такого же калибра.

Потери личного состава ВСУ в зоне ответственности «Южной» группировки российских войск составили за сутки 540 военных.

Представитель Минобороны сообщил, что подразделения группировки войск «Южная» за сутки улучшили положение по переднему краю. При этом они нанесли поражение ВСУ в районах сёл Клещеевка, Антоновка и Григоровка в ДНР.

Южная группировка отразила за сутки три контратаки украинской армии в районах посёлка Спорное и села Раздоловка в ДНР.

Российские силы ПВО в течение суток сбили сверхзвуковой тяжёлый истребитель Су-27 украинских ВВС. Официальный представитель Минобороны также сообщил, что российские войска на нескольких направлениях в зоне СВО улучшили положение по переднему краю, в том числе в Харьковской области.