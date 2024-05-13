Москва, 13 мая, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Если Запад хочет решить украинский кризис на поле боя, то Россия к этому готова. Об этом 13 мая заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров во время консультаций в Совете федерации по его назначению на должность.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

«Это их право, если хотят на поле боя — будет на поле боя», — сказал он.

Дипломат также указал, что запланированная на июнь в Швейцарии конференция по украинскому конфликту, на которую не пригласили Россию, сводится лишь к составлению ультиматума Москве.

Лавров сравнил это мероприятие с «выговором для школьника» и отметил, что так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с Россией.

Он добавил, что Москва готова к переговорам не только на словах, но и на деле, что продемонстрировала в Стамбуле в 2022 году, но тогда киевский режим сорвал эти переговоры.

Как сообщало ИА Регнум, инициированная Киевом конференция по Украине в Швейцарии пройдёт 15–16 июня. Швейцарский МИД объявил об этом 2 мая, отметив, что Россия участвовать не будет.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала страны — партнёры воздержаться от участия в этих переговорах и не дать втянуть себя в очередные антироссийские провокации Киева и Запада.

Первый зампредседателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов 12 мая заявил, что переговоры по Украине без России будут фикцией. Он назвал эту конференцию посиделками и отметил, что многие из приглашённых политиков не хотят туда ехать.

Москва готова вести переговоры по Украине, но поскольку доверять Киеву нельзя, то даже в случае начала диалога никакой паузы в ведении боевых действий не будет, отмечал в апреле Лавров.

В конце ноября 2023 года руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в 2022 году тогдашний британский премьер-министр Борис Джонсон посоветовал Киеву отказаться от переговоров с Москвой. Киев принял предложение.