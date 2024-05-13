Москва, 13 мая, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба (ФНС) в рамках масштабной проверки сети кафе «Андерсон» выявила скрытую схему доходов. В результате была начислена дополнительная выплата налогов на сумму свыше 550 млн рублей.

Баранов Владимир/Global Look Press

Налоговики проверяли деятельность кофеен за 2019–2021 годы. Было установлено, что в число операционных структур группы входили нескольких компаний, включая ООО «Тиролерхоф», ООО «Хани энд пай», ООО «Касл» и ООО «Герань». Использование ресторанной схемы позволяло скрывать подотчетную выручку, пишет РБК со ссылкой на источник в ведомстве. Фирмы платили серые зарплаты и устанавливали подменные кассы.

«Объем скрытой выручки составил более 1 млрд руб., или 36% от всего оборота группы», — отметил источник.

По оценкам налоговой службы, действительный размер выручки сети «Андерсон» был равен порядка 2,6 млрд рублей. В результате сумма доначислений по группе превысила 550 млн рублей. Сами налоги при этом составили порядка 370 млн рублей, остальное — это штрафы и пени.

Ранее ФНС обязала блогера Елену Блиновскую выплатить недоплату налогов, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Индивидуальный предприниматель была задержана в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты налогов и неправомерному обороту средств платежей группой лиц по предварительному сговору. 2 мая стало известно, что Елена Блиновская намерена признать себя банкротом.