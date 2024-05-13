Киев, 13 мая, 2024, 12:43 — ИА Регнум. На фоне наступления РФ на границе Харьковской области украинский генштаб сменил командующего группировкой Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Харьков». Об этом 13 мая сообщило издание «Страна. ua».

armyinform.com. ua Михаил Драпатый

Вместо Юрия Галушкина на эту должность назначили Михаила Драпатого ― заместителя начальника генштаба по подготовке военных.

«Согласно решению военного руководства, с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков», ― сообщили в оперативно-стратегической группировке украинских войск «Хортица».

По информации украинских СМИ, такое решение военное руководство приняло из-за провалов ВСУ на харьковском направлении. Командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский, находящийся в районе Волчанска, написал в соцсети, что сейчас ведут разбирательство.

«Главком отреагировал жёстко и сменил руководителей, отвечающих за харьковское направление. Много вопросов к бросившим позиции», ― отметил украинский офицер.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, подразделения группировки войск «Север» за двое суток освободили девять населённых пунктов в Харьковской области ― Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, а также Борисовку, Огурцово, Плетенёвку, Пыльную и Стрелечью.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 12 мая признал наступление ВС России в Харьковской области. Он уточнил, что несколько харьковских сёл фактически из серой зоны стали зоной ведения боевых действий. Также он назвал чрезвычайно сложной для ВСУ ситуацию под Волчанском. Зеленский заявил, что ВСУ совершают «контрударные действия».

Главком ВСУ Александр Сырский в тот же день заявил, что для киевской армии в Харьковской области сложилась обострённая ситуация. Он добавил, что ВС РФ продолжают наступать на этом направлении.

По словам украинских военных, наступление российской армии на харьковском направлении обернулось адом для ВСУ. Один из военных заявил, что из-за раздробленности украинского общества Киев никогда не сможет одержать верх над Москвой.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал чрезвычайно опасным продвижение ВС России в Харьковской области. По его словам, западные страны надеются, что ВСУ смогут удержать свои позиции в 2024 году.

Обозреватель Sky News Дебора Хейнс считает, что если украинской армии не удастся одержать победу и остановить наступление российских военных, то находящиеся в Харьковской области украинские части опять окажутся под угрозой. По её словам, подразделения Вооружённых сил России, продолжающие наступление в Харьковской области, растянули уже истощённые силы украинской армии.