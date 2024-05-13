Санкт-Петербург, 13 мая, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская биржа («СПБ Биржа») приостановила торги ценными бумагами, причины технического сбоя выясняют. Об этом говорится в сообщении торговой площадки, опубликованном 13 мая.

Михаил Терещенко/ТАСС

«ПАО «СПБ» сообщает о приостановке в 12:05 организованных торгов ценными бумагами», — заявила биржа.

Отмечается, что сейчас выясняют причины технического сбоя, о времени возобновления торгов сообщат дополнительно.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября США ввели санкции в отношении «СПБ Биржи». Из-за этого площадка приостановила торги российскими и иностранными ценными бумагами до 6 ноября.

На сайте Арбитражного суда Москвы 27 ноября 2023 года опубликовали исковое заявление о банкротстве «СПБ Биржи», где её указали ответчиком. При этом данных об истце не было. После этого акции торговой площадки обвалились более чем на треть. Пресс-служба компании сообщила, что не подавала иск о банкротстве и нет никаких оснований для этого. Курс акций после этого стал восстанавливаться.

Арбитражный суд Москвы 27 ноября не принял иск о банкротстве «СПБ Биржи». После этого площадка заявила, что собирается обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента о подаче злоумышленниками заявления о банкротстве.

Центробанк заявил об отсутствии жалоб после ситуации с «банкротством» «СПБ Биржи». В регуляторе тогда сообщили, что торговая площадка не подавала заявление о банкротстве, но призвали выяснить, кто это сделал. Он отметил, что ложное сообщение привело к падению на рынке акций, что могли использовать для получения дохода.

Позднее в «СПБ Бирже рассказали, что авторы заявления в суд о банкротстве написали о просроченной задолженности в размере 435 млн рублей перед Сбербанком и ВТБ. Торговая площадка назвала это заявление подлогом.