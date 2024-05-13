Москва, 13 мая, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Собственник «выселил» рестораторов из Армении из своего здания, потому что они допустили в своём заведении избиение участника СВО. Об этом ИА Регнум рассказал директор заведения «Вояж» Рудик Амирзадян.

ИА Регнум

Владелец отказался продолжать сдавать площади под кафе после ажиотажа вокруг избиения военного. Арендодатель даже не принял во внимание, что владельцы кафе во время конфликта выступили против действий земляков и попытались защитить бойца. Не помогли и записи видеокамер. Владелец здания попросил рестораторов съехать.

«Я снимал это помещение под ресторан больше трёх лет. Большинству нравилось у нас отдыхать. Было очень весело и работать, и отдыхать. Собственник помещения в связи с избиением участника СВО в нашем ресторане… не стал продлевать мне договор аренды. Таким образом разорвал со мной контракт. Теперь я планирую открыть службу доставки», — рассказал Рудик.

В ближайшее время над участниками нападения на военнослужащего состоится суд. Бывший владелец кафе внимательно следит за ходом дела.

«Скоро над тем, кто спровоцировал драку, будет суд и я обязательно буду на нём присутствовать», — добавил он.

ИА Регнум сообщало, что в ночь с 13 на 14 января в кафе «Вояж» на улице Советской в подмосковном Чехове произошла потасовка. Позже в соцсетях общественной организации «Русская община» появилась информация, что в ту ночь в заведении группа армян избила участника СВО. Активисты потребовали правоохранительные органы разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности. В сообщении говорилось, что в избиении участвовало от 12 до 15 человек. По словам общины, в адрес военнослужащего звучали угрозы, непосредственно связанные с его деятельностью. Журналисты пытались самостоятельно разыскать пострадавшего бойца СВО и просили предоставить его контакты представителей общественной организации, ставшей на его защиту. Но пообщаться с пострадавшим и выслушать его версию событий не удалось. Вскоре по факту драки началась проверка в СК и полиции.

Судя по опубликованным кадрам потасовки, администрация кафе пыталась прекратить драку. Директор «Вояжа» Рудик рассказал, как вместе со своими сотрудниками спасал военнослужащего. По его словам, число агрессоров было не так велико, а сам конфликт удалось довольно быстро уладить. После чего персонал заведения проследил, чтобы драка не продолжилась на улице. О том, какой оборот принял произошедший конфликт, владелец заведения узнал лишь через несколько дней из новостей. Он заверил, в злополучную ночь, все участники разъехались и даже полицию вызывать не пришлось.

Через несколько дней удалось найти очевидца, который заснял на видео часть конфликта, произошедшего в кафе. На кадрах видно, как сотрудники заведения останавливают перепалку. Директор кафе сам встаёт между агрессорами и бойцом СВО. По его словам, потребовалось некоторое время, чтобы успокоить посетителей и участника спецоперации Артёма. Очевидцы утверждают, что и сам военнослужащий был не против поучаствовать в драке.

По факту нападения в следственном отделе по городу Чехову ГСУ СК России по Московской области было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Представители общественности возмутились, что статья слишком «лёгкая», и потребовали квалифицировать избиение участника СВО как «экстремизм». 18 января по делу задержали троих подозреваемых.