Москва, 13 мая, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Необходимо решить вопросы с выплатами на обеспечение военнослужащих жильём. Об этом 13 мая заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Он отметил, что сегодня денежное довольствие военнослужащих находится на хорошем уровне, участники специальной военной операции получают минимум 200 тыс. рублей.

«Но жизнь не сводится только к денежным выплатам и довольствиям. У нас есть ещё на чем работать. Это касается выплат на обеспечение жильём участников СВО, выплат гражданского персонала в воинских частях, это касается медицинского обслуживания», — сказал Белоусов.

Также он добавил, что это касается избыточной бюрократии и бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих, и подчеркнул, что эти вопросы должны решаться в рамках системы электронного взаимодействия.

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Как сообщало ИА Регнум, 12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова.

Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин предложил назначить на должность главы Минобороны гражданского человека, поскольку ведомство должно реагировать на передовые идеи.

Назначение Белоусова на должность министра обороны принесёт Вооруженным силам только пользу, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, предложенная верховным главнокомандующим кандидатура является абсолютно выверенным и обоснованным решением.

В декабре 2023 года в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны Путин призвал обеспечить равными социальными гарантиями всех участников СВО. Есть ещё нерешённые проблемы, сказал российский лидер. Система льгот, компенсаций и дополнительных выплат будет совершенствоваться. Это касается жилищных и социальных программ для военнослужащих, обеспечения военных городков и гарнизонов, добавил президент.