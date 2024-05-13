Вашингтон, 13 мая, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Украина стала гораздо реже сбивать российские ракеты, чем это было в начале конфликта, сообщила 13 мая газета The Wall Street Journal, проанализировав отчёты ВВС Украины.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Ухудшение эффективности украинской противовоздушной обороны происходит по мере того, как Россия увеличивает количество беспилотных и ракетных атак, а также запускает более трудно поражаемые виды оружия», — говорится в материале.

Как отмечают журналисты газеты, в Киева также заканчиваются боеприпасы для поставленных Западом систем Patriot.

Издание пришло к выводу, что украинские силы ПВО смогли в апреле сбить 30% целей. За последние полгода показатель успешных перехватов российских ракет снизился с 73% до 46%.

Как сообщало ИА Регнум, исполняющий обязанности министра обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что количество перехватов российских ракет ВСУ завысили в три раза. Он подчеркнул, что Россия не запускает столько гиперзвуковых ракет «Кинжал», сколько всякий раз Украина якобы сбивает.

Ночью 13 мая российские силы ПВО пресекли попытки массированной атаки Киева с использованием беспилотников самолётного типа, реактивных систем залпового огня и авиационных управляемых ракет по российским регионам. Всего, по данным Минобороны, российские военные сбили 47 воздушных целей ВСУ.