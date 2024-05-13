Украина стала реже сбивать российские ракеты
WSJ: украинские силы ПВО стали гораздо реже сбивать российские ракеты
Вашингтон, 13 мая, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Украина стала гораздо реже сбивать российские ракеты, чем это было в начале конфликта, сообщила 13 мая газета The Wall Street Journal, проанализировав отчёты ВВС Украины.
«Ухудшение эффективности украинской противовоздушной обороны происходит по мере того, как Россия увеличивает количество беспилотных и ракетных атак, а также запускает более трудно поражаемые виды оружия», — говорится в материале.
Как отмечают журналисты газеты, в Киева также заканчиваются боеприпасы для поставленных Западом систем Patriot.
Издание пришло к выводу, что украинские силы ПВО смогли в апреле сбить 30% целей. За последние полгода показатель успешных перехватов российских ракет снизился с 73% до 46%.
Как сообщало ИА Регнум, исполняющий обязанности министра обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что количество перехватов российских ракет ВСУ завысили в три раза. Он подчеркнул, что Россия не запускает столько гиперзвуковых ракет «Кинжал», сколько всякий раз Украина якобы сбивает.
Ночью 13 мая российские силы ПВО пресекли попытки массированной атаки Киева с использованием беспилотников самолётного типа, реактивных систем залпового огня и авиационных управляемых ракет по российским регионам. Всего, по данным Минобороны, российские военные сбили 47 воздушных целей ВСУ.