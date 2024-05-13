Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 13 мая, 2024, 12:03 — ИА Регнум. В посёлке Лиховском в результате взрыва разрушился частный дом, сообщил 13 мая губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

Тлеграм канал «Василий Голубев» t. megolubev vu

«Сегодня около 10 утра в посёлке Лиховском Каменска-Шахтинского в результате взрыва разрушено частное домовладение», — рассказал глава региона.

Два человека пострадали и сейчас находятся в больнице. У них диагностировали ожоги. По предварительной информации, погибших нет, сообщил губернатор.

На месте взрыва идут следственные действия. Кинологи провели обследование и установили, что признаков взрывчатых веществ нет. Следствие рассматривает версия взрыва газовоздушной смеси, добавил Голубев.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля в Татарстане в частном доме прогремел взрыв и вспыхнул пожар. В результате три человека получили травмы, позже один из пострадавших умер.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.