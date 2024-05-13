Москва, 13 мая, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Европа становится всё более зависимой от российских удобрений. Их импорт в ЕС достиг максимума. Об этом сообщила газета «Известия».

Александр Погожев ИА REGNUM

Согласно данным Евростата, опубликованным The Financial Times, в июне прошлого года Евросоюз импортировал из России в два раза больше азотных удобрений, чем в 2022 году. Сейчас импорт российских удобрений находится на рекордном уровне и составляет треть от общего импорта. Так, в 2023 году Германия приобрела почти 550 тысяч тонн — вдвое больше, чем в 2022 году, и в семь раз — по сравнению с 2021 годом. Франция — 440 тысяч тонн, прибавив 25%.

Издание отметило, что для роста растений необходимы азотные удобрения — аммиак и мочевина, которые производят с использованием природного газа, поэтому удобрения стали «новым газом».

«Европа становится всё более зависимой от российских удобрений, как ранее это произошло с газом», — отметил исполнительный директор одного из крупнейших производителей удобрений для сельскохозяйственных культур Yara International Свейн Торе Хользетер.

Также после введения санкций в отношении России резко вырос экспорт отечественных удобрений в Индию. По данным Минпромторга, в январе–феврале 2024 года доля экспорта удобрений в Индию достигла 34% против 23% годом ранее. Индия стала крупнейшим импортёром российских химикатов после Бразилии, обогнав Китай, США и Мексику.

Как сообщало ИА Регнум, правительство России по поручению президента Владимира Путина установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября текущего года. Общий объём экспортной квоты составит более 19,7 млн т. Для азотных удобрений объём квоты оценивается в более чем 12,4 млн т, для сложных — порядка 7,3 млн т.

Как заявили в кабмине, это позволит поддержать достаточные объёмы удобрений на внутреннем рынке и обеспечить продовольственную безопасность страны.

В середине апреля в Минсельхозе заявили, что российский агропромышленный комплекс с начала года приобрёл 2,65 млн тонн минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) с учётом накопленных ресурсов. Таким образом, российские производители минеральных удобрений к середине апреля уже наполовину обеспечили прогнозный объём приобретения АПК на весь 2024 год

Президент норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер 13 января заявил, что Европа, помимо энергетических ресурсов из России, впала в зависимость от российских удобрений и продовольствия. По утверждениям главы организации, Москва якобы использует эти направления как оружие против Европы. Он назвал 2024 год решающим для ЕС и призвал стимулировать европейских фермеров, а также создавать условия для финансирования промышленности.

По информации Евростата, импорт азота в Евросоюз с июля 2022 года по июнь 2023-го увеличился на 34% по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Помимо этого, по оценкам учреждения, Россия поставила в Европу почти треть всей мочевины, ввезённой на континент.