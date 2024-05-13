Москва, 13 мая, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Правнучку лётчика Валерия Чкалова Дарью Богданову объявили в розыск, следует из базы МВД.

Кадр из видео Дарья Богданова

«Разыскивается по статье УК», — следует из карточки.

По какой именно статье разыскивают Богданову, не указано.

Дарья Богданова уехала из России в Бельгию. Она активно поддерживает ВСУ. В Сети она собирает средства для украинских военных. Известно, что Богданова оплатила надпись на артиллерийских снарядах ВСУ, которые от её имени запустили по городам и сёлам ДНР. Фотографию подписанных ею снарядов она опубликовала в Сети.

Правнучка лётчика Чкалова призывала нанести ядерный удар по Москве. При этом она вызвалась проспонсировать ядерный удар по Москве, заявив, что её никоим образом не волнуют люди, которые могут пострадать от последствий бомбардировки. Ей также всё равно, что будет с её бабушкой и матерью.

В беседе с ИА Регнум сын Героя Советского Союза лётчика Алексея Маресьева Виктор назвал слова правнучки Валерия Чкалова дуростью и вседозволенностью. Он добавил, что для его отца Чкалов был великим человеком, он очень уважал его и восхищался.

В апреле в СМИ появилась информация о том, что в отношении правнучки Валерия Чкалова возбудили уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом для возбуждения дела стало интервью Богдановой Олегу Кашину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности.

Московская прокуратура в марте провела проверку публикаций Дарьи Богдановой на страницах в социальных сетях и выявила в её словах призывы к терроризму.