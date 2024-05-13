Москва, 13 мая, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Российские пользователи получили доступ к крупным обновлениям продуктов корпорация Microsoft. Компания негласно сняла запрет на обновление софта, сообщили 13 мая в ассоциации «Руссофт» газете «Известия».

Julian Stratenschulte/Global Look Press

«Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них», — заявил президент «Руссофт» Валентин Макаров.

Он отметил, что представители Microsoft в частных разговорах гарантировали полную поддержку своего программного обеспечения, хотя официально корпорация утверждает, что обновления недоступны для россиян.

Как отметило издание, последний глобальный апдейт Windows 11 23H2 теперь снова можно скачать на компьютеры без VPN. То же самое касается Microsoft Office. Обновления продуктов без использования стороннего ПО удаётся сделать и стационарном компьютере, и на ноутбуке.

Отмечается также, что компания Microsoft не блокировала доступ к программному обеспечению IT-компаниям из России. По словам вице-президента ГК Softline Андрея Благоразумова, корпорация изучает вопрос приостановления доступа к облачным продуктам, чтобы минимизировать излишние отключения.

Кроме того, по данным представителя одного из крупных IТ-дистрибьюторов в России, Microsoft не препятствует закупкам и активации новых лицензий, купленных по параллельному импорту.

После начала СВО корпорация Microsoft в феврале 2022 года объявила о прекращении продаж своих продуктов Windows и Office пользователям из России. Также она закрыла доступ к крупным обновлениям.

Однако теперь этот запрет легко можно обойти. Чтобы обновить или заново скачать программное обеспечение, пользователю ПК на Windows нужно зайти в меню в операционной системе и нажать клавишу «установить». Это запустит скачивание новой версии софта с официальных серверов компании.

Как сообщало ИА Регнум, в августе прошлого года Microsoft предупредила, что с 30 сентября 2023 года больше не будет продлевать российским компаниям лицензии на свои продукты.

Благоразумов 19 марта проинформировал о планах Microsoft перенести приостановку доступа к части своих сервисов в России. Это касается и облачных сервисов. Пользователи смогут перейти за это время на альтернативные варианты. О решении приостановить доступ стало известно 14 марта.