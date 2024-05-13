Астрахань, 13 мая, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Депутат Астраханской областной думы Денис Харитонов сообщил, что его автомобиль взорвали в зоне спецоперации. На каком именно участке фронта произошёл подрыв, парламентарий не уточнил.

Кадр из видео

О своей личной машине, на которой выполняет задачи в зоне специальной военной операции, парламентарий рассказал 5 марта в Telegram-канале, а 11 мая сообщил о взрыве. В этот день он вёз документы и личные вещи родным тяжелораненого бойца с позывным Шмель.

«Сегодня, при выполнении очередного задания, [машина] взорвалась… и сгорела дотла», — написал депутат.

Харитонов уточнил, что успел спасти документы и личные вещи военного.

Он добавил, что особый отдел бригады взял под контроль этот случай. Начали расследование.

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Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля украинские военные в Запорожской области совершили покушение на депутата Акимовского окружного совета от «Единой России» Антона Якименко.

В Старобельске в Луганской Народной Республике 1 апреля прогремел взрыв в автомобиле. В результате погиб замруководителя Центра по обслуживанию образовательных организаций Валерий Чайка. Машину взорвали возле Старобельского факультета (филиала) Луганского педагогического университета.

4 марта стало известно, что под автомобилем экс-советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля, военного эксперта Виталия Киселёва обнаружили взрывное устройство.