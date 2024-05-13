В зоне спецоперации взорвали автомобиль астраханского депутата
Депутат астраханской думы Харитонов сообщил о подрыве личной машины в зоне СВО
Астрахань, 13 мая, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Депутат Астраханской областной думы Денис Харитонов сообщил, что его автомобиль взорвали в зоне спецоперации. На каком именно участке фронта произошёл подрыв, парламентарий не уточнил.
О своей личной машине, на которой выполняет задачи в зоне специальной военной операции, парламентарий рассказал 5 марта в Telegram-канале, а 11 мая сообщил о взрыве. В этот день он вёз документы и личные вещи родным тяжелораненого бойца с позывным Шмель.
«Сегодня, при выполнении очередного задания, [машина] взорвалась… и сгорела дотла», — написал депутат.
Харитонов уточнил, что успел спасти документы и личные вещи военного.
Он добавил, что особый отдел бригады взял под контроль этот случай. Начали расследование.
Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля украинские военные в Запорожской области совершили покушение на депутата Акимовского окружного совета от «Единой России» Антона Якименко.
В Старобельске в Луганской Народной Республике 1 апреля прогремел взрыв в автомобиле. В результате погиб замруководителя Центра по обслуживанию образовательных организаций Валерий Чайка. Машину взорвали возле Старобельского факультета (филиала) Луганского педагогического университета.
4 марта стало известно, что под автомобилем экс-советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля, военного эксперта Виталия Киселёва обнаружили взрывное устройство.