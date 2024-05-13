Симферополь, 13 мая, 2024, 10:00 — ИА Регнум. На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта, приостановленное утром 13 мая, сообщили Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сообщил канал.

Как сообщало ИА Регнум, движение автотранспорта на Крымском мосту 13 мая останавливали дважды, в 04:55 мск и в 7:12 мск. Первое ограничение действовало почти два часа — движение возобновили в 06:45 мск.

Находящихся в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие.