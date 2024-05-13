Москва, 13 мая, 2024, 08:25 — ИА Регнум. Члены предыдущего состава правительства России добились результата в труднейших условиях. Об этом перед отставкой кабмина 6 мая в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил Сергей Шойгу. Видео корреспондент опубликовал 12 маяв Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Сергей Шойгу

«Этап венчает собой назначение нового кабинета, оценку работы этого кабинета. Ну, и, естественно, каждый в этой ситуации оценивает собственную работу за прошедший период», ― сказал Шойгу.

Он напомнил слова президент России Владимира Путина, который в своей речи дал высокую оценку работе правительства. Так, лидер страны упомянул достижение результатов в «сложнейших, тяжелейших условиях».

По его словам, в последние годы России было непросто добиваться успеха из-за пандемии коронавируса и беспрецедентных санкций, наложенных на Москву западными государствами.

«Я думаю, что слово «беспрецедентные» кажется очень мягким и добрым, потому что, глядя на тот объём санкций, который введён против нашей страны, — я тут полностью согласен с тем, что сказал президент, — это такая экономическая война, экономическая агрессия против нашей страны. Это что-то уже пройдено, что-то предстоит пройти тем, кто придет в новый кабинет», ― отметил бывший министр обороны.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным. Глава государства поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров. Госдума 10 мая утвердила Михаила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении.

12 мая состоялись заседания 18 профильных комитетов, которые рассматривали предложенные премьер-министром Мишустиным кандидатуры на должности членов правительства. Все они получили поддержку депутатов.

Так, комитет рекомендовал к утверждению кандидатуры исполняющего обязанности вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера. Также поддержали кандидатуры Дмитрия Григоренко, Дмитрия Чернышенко, Алексея Оверчука, Виталия Савельева, Марата Хуснуллина, Александра Новака, Татьяны Голиковой, Дмитрия Патрушева и Юрия Трутнева на должности вице-премьеров.

Вместе с тем парламентарии рекомендовали к утверждению кандидатуры Александра Козлова (на должность главы Минприроды), Сергея Кравцова (на должность главы Минпросвещения), Антона Котякова (на должность главы Минтруда), Ольги Любимовой (на должность главы Минкультуры), Михаила Дегтярёва (на должность главы Минспорта), Оксаны Лут (на должность главы Минсельхоза), Михаила Решетникова (на должность главы Минэкономразвития), Романа Старовойта (на должность главы Минтранса), Антона Силуанова (на должность главы Минфина), Ирека Файзуллина (на должность главы Минстроя), Валерия Фалькова (на должность главы Минобрнауки), Алексея Чекункова (на должность главы Минвостокразвития), Максута Шадаева (на должность главы Минцифры), а также Сергея Цивилёва (на должность главы Минэнерго).

Все федеральные министерства и их названия в новом правительстве останутся прежними.

Предложения по кандидатурам на должности глав Минобороны, Минюста, МИД, МВД и МЧС должен внести на рассмотрение президент России Владимир Путин. Верхняя палата российского парламента 14 мая обсудит на дополнительном заседании кандидатов на посты глав силовых ведомств и МИД.

12 мая стало известно об освобождении Сергея Шойгу указом президента от должности министра обороны. Российский лидер назначил его секретарём Совета безопасности РФ. На новом посту Шойгу будет одновременно заместителем президентской комиссии по военно-промышленному комплексу, потому как «он глубоко погружён в эту работу», пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков.