Москва, 13 мая, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Ночью 13 мая силы ПВО пресекли попытки массированной атаки киевских боевиков с использованием беспилотников самолётного типа, реактивных систем залпового огня и авиационных управляемых ракет по российским регионам. Всего было сбито 47 воздушных целей.

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По информации Минобороны, были обнаружены и уничтожены 12 реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и 12 беспилотников над Белгородской областью.

Кроме того, восемь дронов-камикадзе сбили средства ПВО в небе над Курской областью, четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь беспилотников над Крымским полуостровом, ещё четыре БПЛА перехватили над Липецкой областью.

Как сообщало ИА Регнум, российские системы ПВО ночью 13 мая отразили очередные атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район. На подлёте к городу военные сбили несколько воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Сотрудники УФСБ России в ДНР за минувшую неделю перехватили 312 украинских беспилотников над Мариуполем, Донецком, Авдеевкой, Макеевкой, Ясиноватой. В Мариуполе 9 мая дроны ВСУ были уничтожены при попытке атаковать места скопления людей.