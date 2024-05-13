Москва, 13 мая, 2024, 07:49 — ИА Регнум. Оттава не готова оказывать Москве правовую помощь по уголовному делу в отношении эсэсовца Ярослава Гунько (Хунки). Кроме того, отказ в его выдаче России обеляет преступления нацистов на государственном уровне, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Kremlin.ru Игорь Краснов

«Мало того, что отказывают нам в выдаче, но и сами судить не хотят. Даже пальцем не погрозили. Тотальное обеление преступлений нацистов на государственном уровне», — приводит словам Краснова издание «Лента. ру».

Он добавил, что в начале декабря 2023 года Генпрокуратура России направила в канадское министерство юстиции запрос о выдаче Гунько, обвиняемого по статье о геноциде. Власти Канады указали на отсутствие договора об экстрадиции между странами и отказала в выдаче. Также заявлялось, что в российском запросе об экстрадиции нет прямого доказательства предполагаемых преступлений. При этом в России инкриминирует Гунько расправу над не менее чем 500 мирными гражданами в феврале 1944 года во Львовской области Украинской ССР. Краснов назвал решение Канады нарушением незыблемого принципа неотвратимости наказания за международные преступления.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Гунько пригласили на заседание парламента Канады, куда также прибыл глава киевского режима Владимир Зеленский. Экс-эсэсовца встретили под аплодисменты зала. После мероприятия разразился скандал, который привел к отставке спикера палаты общин канадского парламента Энтони Рота.

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов потребовал от властей Канады принести официальные извинения в связи с чествованием Гунько. С резкой критикой в адрес властей Канады также выступили представители еврейских организаций, целый ряд европейских политиков.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 18 октября 2023 года потребовал экстрадиции Гунько. Он поручил проработать и направить соответствующий запрос в Оттаву. 26 октября стало известно, что МВД России объявило почти 100-летнего украинского националиста в розыск.