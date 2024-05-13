Жертвами ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), открывших 12 мая огонь по многоквартирному дому в микрорайоне Харьковская гора в Белгороде стали 15 человек, 17 граждан спасены. Об окончании поисково-спасательных работ и разбора завалов на месте обрушения сорока квартир в восьмиподъездном десятиэтажном доме информирует 13 мая МЧС РФ. Тем временем атаки ВСУ продолжаются. В результате массированных обстрелов 12 мая погибли также трое белгородчан.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Последствия ракетной атаки ВСУ на многоквартирный жилой дом

«Девушка 19 лет, женщина и мужчина скончались на месте от полученных травм», — информировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Такими известиями ознаменован новый, 810-й день специальной военной операции (СВО).

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По данным Минобороны, атака столицы Белгородской области была проведена с применением «Точки-У», РСЗО «Ольха» и Vampire. По факту обстрела Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело.

Белгород 12 мая. Массированные атаки ВСУ по жилым домам. Telegram-канал губернатора Белгородской области.

Тем временем непосредственно в зоне СВО расчёт 152-миллиметрового самоходного орудия 2С19 «Мста-С» группировки войск «Днепр» уничтожил укрепленную позицию ВСУ на правом берегу Днепра с засевшей в ней украинской пехотой. Выявлять цели и корректировать огонь помогают расчёты беспилотной авиации, пояснили в Минобороны.

А группировка войск ВС РФ «Север» в минувшие сутки продвинулась вглубь обороны ВСУ и освободила четыре населённых пункта в Харьковской области: Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Враг потерял там до 100 военных и несколько единиц вооружения и военной техники, включая два танка, три гаубицы, три боевые машины реактивной системы залпового огня, известили в оборонном ведомстве.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.