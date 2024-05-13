Москва, 13 мая, 2024, 06:36 — ИА Регнум. Американская компания Microsoft предоставила пользователям из России доступ к обновлениям Windows и Office без использования VPN. Об этом «Известиям» рассказали в ассоциации «Руссофт».

(сс) Mike Mozart Microsoft

«Microsoft открыла доступ российским пользователям к обновлениям для Windows и Office. Например, Windows 11 23H2 вновь скачивается на компьютеры без VPN, аналогичная ситуация и с Office — можно загрузить образ продукта, не прибегая к дополнительному ПО. Ранее такие апдейты на компьютеры с российскими iP-адресами было поставить нельзя», — отметили в издании.

По словам президента ассоциации «Руссофта» Владимира Макарова, Microsoft пытается искать лазейки, чтобы остаться на очень важном для компании российском рынке. В частных заявлениях корпорация гарантирует полную поддержку своего программного обеспечения (ПО), но в официальных комментариях говорит об обратном.

Скачать ПО заново или обновить можно в соответствующем меню операционной системы, а также с помощью центра загрузок на официальном портале.

Крое того, Microsoft не заблокировала российским IT-компаниям доступ к программному обеспечению, хотя ранее уверяла, что сделает это после 20 марта. Источник издания в одном из крупных ИТ-дистрибьюторов уточнил, что компания не препятствует закупкам и активации новых лицензий, приобретённых в рамках параллельного импорта. От этого софта отказался только госсектор, постепенно переходящий на отечественные продукты. Коммерческие предприятия продолжают пользоваться тем же Office и переходить с него не намерены до официального запрета.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что для американской корпорации главное — это деньги, поэтому необходимо поддерживать продажи любыми способами, в том числе в России.

Во главе угла у международных конгломератов находится экономика, а Россия стабильно приносит компании деньги. Кроме того, нельзя забывать, что у россиян Windows самая популярная операционная система, добавил генеральный директор Datananny, эксперт рынка НТИ SafeNet Иван Линдберг.

По мнению доцента кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаила Хачатуряна, полная блокировка продуктов Microsoft и других западных IT-компаний не происходит в России из-за риска репутационных потерь в мире, особенно в Китае. Они могут исчисляться триллионами долларов, около 80% прибыли.

Как передавало ИА Регнум, в марте вице-президент ГК Softline Андрей Благоразумов утверждал, что Microsoft может перенести приостановку доступа в России к части своих сервисов, в том числе облачным, это позволит клиентам перейти на альтернативные варианты. Отключение не должно было затронуть сервисы компании для физических лиц, а также образовательные продукты. Обязательную блокировку обещали в отношении корпоративных подписок на Microsoft Teams, One Drive, Azure, Office 365 M365 и SQL On-prem Server, всех версий Excel.

Вице-президент по инвестициям российской компании Softline Елена Волотовская объявила, что с 20 марта Microsoft и другая американская корпорация — Amazon приостанавливают доступ к своим облачным продуктам на территории России. Такое решение приняли из-за санкций, введённых ЕС против РФ.