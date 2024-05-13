Лондон, 13 мая, 2024, 06:23 — ИА Регнум. Британских военных на учениях НАТО в Эстонии пугали тем, что российские беспилотники-шпионы могут похитить данные с их телефонов. В этой связи для солдат ввели строгие ограничения на пользование гаджетами и связью. Об этом сообщает Times.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Как пояснил информатор издания, для кибершпионажа Россия использует сложные дроны с электроникой наблюдения, а также портативные телефонные антенны.

По признанию служащего воздушной эскадрильи связи британской армии, больше всего военные опасаются за утечку данных геолокации, а также информации с мобильных телефонов. Поэтому англичане оставляют телефоны в комнатах на время занятий и операций.

Чтобы убедиться, что у солдат нет с собой телефонов, их заставляли прыгать в озеро.

Как сообщало ИА Регнум, НАТО проводит в Эстонии учебную военную миссию Swift Response с прицелом на Россию. Об этом пишет британская газета The Independent.

Издание называет эти учения «первыми залпами» того, на что был бы похож современный конфликт на границе блока с Россией. Также британское СМИ отмечает, что Swift Response стали крупнейшими учениями военного блока со времён холодной войны.

Роботы-подавители беспилотников на основе системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тритон» начали прикрывать эвакуационные группы в серой зоне спецоперации. По информации генерального директора компании-разработчика «Лаборатория ППШ» Дениса Осломенко, в скором времени планируется создать такие комплексы для защиты штурмовых групп.

В Министерстве обороны создадут научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботов.