Москва, 13 мая, 2024, 05:54 — ИА Регнум. Бессистемную подготовку военнослужащих запаса необходимо искоренять, нужно организовать обучение с применением опыта специальной военной операции, заявил председатель добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России, генерал армии Александр Дворников.

mil.ru Александр Дворников

«В настоящее время подготовка тех военнослужащих, кто в запасе, проходит бессистемно. Мы хотим всё объединить в единую систему, в том числе и обучение добровольцев на СВО. В этом плане, конечно, опыт СВО бесценен», — отметил он в интервью ТАСС.

ДОСААФ намерен использовать знания, практические навыки и опыт в разработке и внедрении учебных программ.

Для подготовки пребывающих в запасе граждан ДОСААФ хочет привлечь и максимально расширить количество преподавателей, инструкторов из числа ветеранов и участников спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, Александра Дворникова избрали председателем ДОСААФ России в начале февраля. До этого он был командующим Южным военным округом.

В ноябре 2022 года в школе ДОСААФ в Минеральных Водах Ставропольского края открыли курсы подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Одновременно с ними проходили занятия по начальной военной подготовке и оказанию первой помощи. Первыми пройдут подготовку воспитанники военно-патриотического центра «Феникс».

В декабре 2023 года в Минобороны сообщили о внедрении новых, нестандартных тактических приёмов в боевую учёбу ВС России, показавших эффективность на поле боя. Для это дополнительно оборудовали более 1,5 тыс. учебных мест, круглосуточно используются свыше 800 учебных объектов.