Севастополь, 13 мая, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Ночью 13 мая было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на мостовом переходе.

ИА REGNUM По Крымскому мосту

Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие.

«Следуйте указаниям сотрудников транспортной безопасности», — призвали в инфоцентре.

О возобновлении движения будет сообщено.

Как передавало ИА Регнум, ночью 13 мая над Курской областью средства противовоздушной обороны сбили восемь украинских беспилотников.

Спасатели ночью 13 мая вытащили из-под завалов жилого дома в Белгороде уже 15-ю жертву теракта киевских боевиков.

Реакция американских официальных лиц на атаку ВСУ по жилым кварталам подчеркивает готовность Вашингтона делать всё, чтобы снять ответственность с марионеток в Киеве. Так 12 мая прокомментировал украинский ракетный удар по территории Белгорода посол России в США Анатолий Антонов.