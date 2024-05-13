Становлянский район, Липецкая область, 13 мая, 2024, 05:21 — ИА Регнум. Ночью 13 мая российские военные подавили беспилотники на территории Становлянского округа Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

Он добавил, что огнеборцы ликвидируют возникшее возгорание на территории электроподстанции. Погибших нет.

Системы обнаружения и подавления готовы к отражению возможных атак, заверил Артамонов.

Губернатор обратился к жителям с просьбой не публиковать фото и видео о последствиях таких атак. Противник может использовать их для корректировки направления и точности ударов.

Как передавало ИА Регнум, ранним утром 12 мая украинские боевики предприняли очередную попытку атаки инфраструктуры в промышленной зоне Липецка. По информации региональных властей, угрозу нейтрализовали, погибших не было.

Средства ПВО России поразили за ночь 12 мая две оперативно-тактические ракеты (ОТР) «Точка-У» и шесть украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Так, две ОТР уничтожили над Белгородской областью, три украинских БПЛА — над Брянской областью, два БПЛА — над Липецкой. Ещё один вражеский беспилотник перехватили над территорией Волгоградской области.