Якутия, 13 мая, 2024, 04:41 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации в связи с весенним паводком на реке Лене ввели с 12 мая в Олёкминском районе Якутии. Об этом сообщил глава района Николай Харбин.

News.Ykt.Ru Паводок в селе Налимск Якутии

«Решением КЧС (комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. — Прим. ред.) района сегодня ввели режим чрезвычайной ситуации в Олёкминском районе. Ранее режим ЧС был введён только в 1-м Нерюктяйинском и Дельгейском наслегах», — проинформировал Харбин в Telegram-канале.

По данным оперштаба, пик паводка находится в районе между сёлами 1-й Нерюктяйинск и Дельгей. В районе населённых пунктов Дельгей и Иннях вода пошла на спад с низменных территорий.

С 13 мая власти приняли решение о начале переброски дополнительных сил и средств из Якутска в Олёкминск, в том числе для проведения взрывных работ на льду.

По словам Харбина, первоочередные задачи заключаются в восстановлении и обеспечении сотовой связи, а также стабильного электроснабжения сёл.

Как передавало ИА Регнум, в Якутии режим ЧС ввели 7 мая на территории Атамайского и Одунунского наслегов (посёлки). В администрации Горного района отметили, что меры, предпринятые против подъёма воды, не помогли, вода быстро прибывает. Жильцов нескольких пострадавших домов разместили у родственников, часть в пунктах временного пребывания.

Из-за активного таяния снега в республике повысился уровень воды в малых реках Хаар Балаган, Дьуктуенэ и Чакыя. Под угрозой частичного затопления в Горном районе находятся села Ерт, Бясь-Кюель и Магарас.