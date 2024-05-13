В Олёкминском районе Якутии заявили о вводе режима ЧС из-за паводка
Глава Олёкминского района Якутии заявил о вводе режима ЧС из-за паводка
Якутия, 13 мая, 2024, 04:41 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации в связи с весенним паводком на реке Лене ввели с 12 мая в Олёкминском районе Якутии. Об этом сообщил глава района Николай Харбин.
«Решением КЧС (комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. — Прим. ред.) района сегодня ввели режим чрезвычайной ситуации в Олёкминском районе. Ранее режим ЧС был введён только в 1-м Нерюктяйинском и Дельгейском наслегах», — проинформировал Харбин в Telegram-канале.
По данным оперштаба, пик паводка находится в районе между сёлами 1-й Нерюктяйинск и Дельгей. В районе населённых пунктов Дельгей и Иннях вода пошла на спад с низменных территорий.
С 13 мая власти приняли решение о начале переброски дополнительных сил и средств из Якутска в Олёкминск, в том числе для проведения взрывных работ на льду.
По словам Харбина, первоочередные задачи заключаются в восстановлении и обеспечении сотовой связи, а также стабильного электроснабжения сёл.
Как передавало ИА Регнум, в Якутии режим ЧС ввели 7 мая на территории Атамайского и Одунунского наслегов (посёлки). В администрации Горного района отметили, что меры, предпринятые против подъёма воды, не помогли, вода быстро прибывает. Жильцов нескольких пострадавших домов разместили у родственников, часть в пунктах временного пребывания.
Из-за активного таяния снега в республике повысился уровень воды в малых реках Хаар Балаган, Дьуктуенэ и Чакыя. Под угрозой частичного затопления в Горном районе находятся села Ерт, Бясь-Кюель и Магарас.