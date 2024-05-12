Белград, 13 мая, 2024, 01:03 — ИА Регнум. Супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара 12 мая принимала в Белграде жену главы киевского режима Владимира Зеленского — Елену. Первых леди сопровождали главы сербского и украинского министерств иностранных дел. Подробности сообщило агентство Танюг.

Супруга президента Сербии Тамара Вучич приняла в Белграде Елену Зеленскую

Женщины посетили в центре Белграда городскую библиотеку с «украинской полкой», осмотрели археологические находки римской эпохи и получили членские карты. Потом погуляли в Белградской крепости и в прилегающем парке с памятником «Благодарности Франции» за помощь Сербии в Первой мировой войне.

По информации издания, Тамара Вучич и Елена Зеленская в белградском университете присутствовали на подписании соглашения о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между двумя вузами Сербии и Украины.

Чем закончилась встреча жён президентов — агентство не уточнило.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Елена Зеленская отказалась присутствовать на выступлении президента США Джо Байдена в Конгрессе, хотя и была приглашена.

Председатель КНР Си Цзиньпин является одним из редких людей, способных реально посодействовать «завершению некоторых» вооружённых конфликтов. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Прямую конфронтацию с Россией или путь перемирия может выбрать Запад в ситуации украинского конфликта, считает Вучич.

Также президент Сербии заявил, что сложившаяся ситуация указывает на возможную отправку военных стран НАТО на Украину. По его словам, прежде многие не верили в поставку Киеву западных танков и самолётов, но это произошло.