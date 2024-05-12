Красногорск, 13 мая, 2024, 00:29 — ИА Регнум. Авиаинцидент с участием учебно-тренировочного самолёта в Московской области расследует Росавиация. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

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«Росавиация проведёт расследование авиационного инцидента, произошедшего в субботу, 11 мая. Опасное пилотирование могло закончиться негативными последствиями, что неприемлемо», — указали в Telegram-канале ведомства.

Предварительно, инцидент произошёл на севере Подмосковья. Утверждается, что однодвигательный двухместный учебно-тренировочный самолёт чехословацкого производства (Zlin Z 142) пролетел на предельно малой высоте над федеральной автодорогой М8 «Холмогоры».

В Росавиации подчеркнули, что безопасность полётов является безусловным приоритетом для всех без исключения представителей гражданской авиации страны.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Росавиация призвала к отставке топ-менеджеров «Уральских авиалиний» после расследования аварийной посадки самолёта под Новосибирском в сентябре 2023 года. По решению комиссии, инцидент был вызван множественными нарушениями и ошибками экипажа. Пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова отмечала, что решение о соответствии топ-менеджеров занимаемым должностям примет совет директоров авиакомпании.