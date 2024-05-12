Москва, 12 мая, 2024, 23:41 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин предложил сохранить действующих руководителей в большинстве силовых ведомств. Один из них — глава управления спецпрограмм президента Александр Линец.

Kremlin.ru

«Путин предложил назначить Александра Линеца на должность главы управления спецпрограмм президента», — сообщил Telegram-канал Совета Федерации.

61-летний Александр Линец возглавляет управление с 2015 года. В обязанности структуры входит поддержание готовности пунктов управления государством, Вооруженными силами РФ и иных специальных объектов мобилизационного назначения.

Сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании верхней палаты парламента — 14 мая.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 12 мая предложил Совету Федерации переназначить глав нескольких силовых и других министерств.

Президент выдвинул кандидатуру на пост директора Федеральной службы охраны РФ (ФСО). Предложено назначить Дмитрия Кочнева, который возглавляет ведомство с 2016 года.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев с 12 мая указом президента освобождён от занимаемой должности.

Также 12 мая стало известно об освобождении Сергея Шойгу от должности министра обороны. Указом Владимира Путина он назначен секретарём Совета безопасности России. На новом посту Шойгу будет одновременно заместителем президентской комиссии по ВПК.