Москва, 12 мая, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Николай Патрушев продолжает трудиться, о его новом месте работы станет известно чуть позже. Об этом 12 журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru

«Николай Платонович Патрушев освобождён от должности секретаря Совета безопасности в связи с переходом на другую работу. Он продолжает работать, и в течение ближайших нескольких дней мы сообщим вам, где Николай Платонович продолжит свою деятельность», — обозначил представитель Кремля.

Новым секретарём Совета безопасности по указу Владимира Путина с 12 мая назначен бывший министр обороны России Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА Регнум, Николая Патрушева с 12 мая сняли с должности секретаря Совета безопасности России Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Николай Патрушев занимал пост с 12 мая 2008 года. До этого он возглавлял ФСБ России, был заместителем руководителя администрации президента России — начальником Главного контрольного управления президента РФ. В органах госбезопасности Патрушев работает с 1974 года.

Президент России Владимир Путин 12 мая предложил Совету Федерации сохранить посты глав ФСБ, Нацгвардии и МВД за Александром Бортниковым, Виктором Золотовым и Владимиром Колокольцевым соответственно, а также переназначить Александра Куренкова на пост главы МЧС, а Константина Чуйченко — на пост главы Минюста. Кроме того, глава государства предложил оставить Сергея Нарышкина в должности директора Службы внешней разведки.

Правительство сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Путин поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров.