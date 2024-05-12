Москва, 12 мая, 2024, 21:48 — ИА Регнум. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов продолжит занимать свой пост, сообщил 12 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, в отношении Герасимова никаких изменений не предусматривается.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая Совет Федерации сообщил, что президент Владимир Путин предложил назначить новым министром обороны России Андрея Белоусова, ранее занимавшего пост первого вице-премьера.

Шойгу станет секретарём Совбеза, о новой должности бывшего секретаря Николая Патрушева будет объявлено позднее, рассказал Песков.

Шойгу в должности секретаря Совета безопасности РФ будет заместителем президента Владимира Путина в комиссии по ВПК, отметил также Песков. Он будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и продолжит работать в сфере, которую хорошо знает, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.