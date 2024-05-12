Москва, 12 мая, 2024, 21:43 — ИА Регнум. Сергей Шойгу в должности секретаря Совета безопасности РФ будет заместителем президента Владимира Путина в комиссии по ВПК, сообщил 12 мая журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Шойгу будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и продолжит работать в сфере, которую хорошо знает, сказал Песков.

Важно вписать экономику силового блока в экономику страны, отметил пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая Совет Федерации сообщил, что президент предложил назначить новым министром обороны России Андрея Белоусова, ранее занимавшего пост первого вице-премьера.

Шойгу станет секретарём Совбеза, о новой должности бывшего секретаря Николая Патрушева будет объявлено позднее, рассказал Песков.

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