Москва, 12 мая, 2024, 21:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 12 мая предложил Совету Федерации переназначить глав силовых министерств.

РИА Новости / Михаил Климентьев

Так, он предложил сохранить постав глав ФСБ, Нацгвардии, МВД за Александром Бортниковым, Виктором Золотовым и Владимиром Колокольцевым.

Также президент предложил Александра Куренкова на пост главы МЧС, а Константина Чуйченко — на пост главы Минюста.

Кроме того, глава государства предложил переназначить Сергея Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки (СВР).

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