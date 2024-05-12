Путин предложил переназначить глав ФСБ, МВД и Нацгвардии
Москва, 12 мая, 2024, 21:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 12 мая предложил Совету Федерации переназначить глав силовых министерств.
РИА Новости / Михаил Климентьев
Так, он предложил сохранить постав глав ФСБ, Нацгвардии, МВД за Александром Бортниковым, Виктором Золотовым и Владимиром Колокольцевым.
Также президент предложил Александра Куренкова на пост главы МЧС, а Константина Чуйченко — на пост главы Минюста.
Кроме того, глава государства предложил переназначить Сергея Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки (СВР).
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