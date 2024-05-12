Москва, 12 мая, 2024, 21:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил переназначить Сергея Лаврова на пост министра иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM

В в этот же день профильные комитеты Госдумы поддержали все кандидатуры на должности членов правительства, предложенные ранее премьер-министром Михаилом Мишустиным.

7 мая правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Путиным. Глава государства поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров.

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