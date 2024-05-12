Белгород, 12 мая, 2024, 20:30 — ИА Регнум. Число погибших при обрушении многоквартирного жилого дома в Белгороде увеличилось до девяти человек, сообщили 12 мая «Интерфаксу» в экстренных службах.

Кадр из видео

«По предварительным данным, погибли девять человек», — сказал собеседник агентства.

Поисково-спасательная операция продолжается, добавил он.

В МЧС ранее сообщали, что из-под завалов были извлечены тела восьми человек. Губернатор региона Вячеслав Гладков проинформировал, что при обрушении подъезда пострадали, по предварительным данным, 20 человек, в том числе двое детей.

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Как передавало ИА Регнум, Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом на улице Щорса.

Минобороны России уточняло, что ВСУ обстреляли жилые кварталы города с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire.

Президенту Владимиру Путину доложили о случившемся, он дал необходимые поручения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Атаку ВСУ на жилой дом Песков назвал варварской. МИД заявил, что удар по жилому дому — это террористический акт, за которым стоят Киев и его западные спонсоры. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте.