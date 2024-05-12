Число погибших под завалами жилого дома в Белгороде увеличилось до восьми
Белгород, 12 мая, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Спасатели извлекли ещё одно тело погибшего из-под завалов на месте обрушения в Белгороде, сообщило 12 мая МЧС.
Число погибших увеличилось до восьми.
«Найден ещё один погибший. Всего восемь тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что при обрушении подъезда пострадали, по предварительным данным, 20 человек, в том числе двое детей.
Как передавало ИА Регнум, ранее 12 мая Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, отметил глава региона.
Жителей эвакуировали из дома. Разбор завалов вечером и ночью будет продолжаться, отмечал губернатор. К работам подключили тяжёлую технику.
Президенту Владимиру Путину доложили о случившемся, он дал необходимые поручения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. МИД назвал удар по жилому дому терактом, за которым стоят Киев и его западные спонсоры. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте. Постоянное представительство РФ при ОБСЕ заявило, что атака на Белгород была совершена с применением вооружений НАТО и потребовало от руководства организации жёстко осудить нападение.
Киевский режим совершил террористическую атаку на Белгород, жилые кварталы города обстреливались с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire, заявило Министерство обороны. Средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» был повреждён жилой дом, отметило ведомство.