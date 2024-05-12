Массачусетс, США, 12 мая, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Пациент, которому впервые в мире пересадили генетически модифицированную почку свиньи, скончался чуть менее чем через два месяца после операции, сообщил 12 мая телеканал CBS News со ссылкой на заявление госпиталя штата Массачусетс.

Michelle Rose/Massachusetts General Hospital

Медики подчеркнули, что данных о том, что причиной смерти 62-летнего Рика Слеймана стала именно пересадка почки, нет.

«Команда трансплантологов госпиталя глубоко опечалена внезапной кончиной Рика Слеймана. У нас нет никаких оснований полагать, что смерть стала результатом недавней трансплантации», — сказано в заявлении госпиталя.

Медики выразили соболезнования близким скончавшегося.

Об операции по пересадке почки госпиталь сообщал в марте 2024 года. У Слеймана ранее было зафиксировано заболевание почек в терминальной стадии. Операция длилась четыре часа.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года США скончался 58-летний мужчина, страдавший от неизлечимого заболевания сердца и ставший вторым в мире пациентом, которому пересадили сердце генно-модифицированной свиньи. После перенесённой трансплантации пациент прожил почти шесть недель. Первый пациент, перенесший аналогичную трансплантацию, ранее также скончался.

Этим пациентам можно было помочь иным способом — путём ретрансплантации сердца либо механической поддержки кровообращения, отмечал главный трансплантолог Минздрава, директор Центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Сергей Готье.