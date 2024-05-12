В США сообщили о смерти первого в мире пациента с почкой свиньи
CBS: мужчина с первой в мире почкой свиньи прожил менее двух месяцев
Массачусетс, США, 12 мая, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Пациент, которому впервые в мире пересадили генетически модифицированную почку свиньи, скончался чуть менее чем через два месяца после операции, сообщил 12 мая телеканал CBS News со ссылкой на заявление госпиталя штата Массачусетс.
Медики подчеркнули, что данных о том, что причиной смерти 62-летнего Рика Слеймана стала именно пересадка почки, нет.
«Команда трансплантологов госпиталя глубоко опечалена внезапной кончиной Рика Слеймана. У нас нет никаких оснований полагать, что смерть стала результатом недавней трансплантации», — сказано в заявлении госпиталя.
Медики выразили соболезнования близким скончавшегося.
Об операции по пересадке почки госпиталь сообщал в марте 2024 года. У Слеймана ранее было зафиксировано заболевание почек в терминальной стадии. Операция длилась четыре часа.
Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года США скончался 58-летний мужчина, страдавший от неизлечимого заболевания сердца и ставший вторым в мире пациентом, которому пересадили сердце генно-модифицированной свиньи. После перенесённой трансплантации пациент прожил почти шесть недель. Первый пациент, перенесший аналогичную трансплантацию, ранее также скончался.
Этим пациентам можно было помочь иным способом — путём ретрансплантации сердца либо механической поддержки кровообращения, отмечал главный трансплантолог Минздрава, директор Центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Сергей Готье.