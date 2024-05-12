Ереван, 12 мая, 2024, 19:02 — ИА Регнум. В Ереване начался очередной многотысячный митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает RT.

РИА Новости

Также демонстранты настаивают на прекращении процесса делимитации границы с Азербайджаном. К протестующим присоединились участники молодёжного шествия. Оно стартовало от здания института древних рукописей «Матенадаран».

Уточняется, что митинг начался с исполнения гимна Армении и общей молитвы.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» архиепископ Баграт (Галстанян) дал Пашиняну час на то, чтобы объявить о своей отставке.

10 мая протестующие против процесса делимитации границы с Азербайджаном перекрыли автотрассу в Сюникской области, ведущую в Иран.

Ранее протестующие перекрыли трассу Ереван — Тбилиси в Лорийской области. Около 20 армянских военнослужащих перешли на сторону участников протестов. Также около 20 человек утром 28 апреля перекрыли дорогу Ереван — Гюмри в знак протеста. Полицейские в течение некоторого времени не могли возобновить движение по трассе.