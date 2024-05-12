Курск, 12 мая, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности губернатора Курской области назначен первый заместитель главы региона — председатель правительства Алексей Смирнов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

kursk.ru Алексей Смирнов

«До иных распоряжений и. о. губернатора Курской области назначен первый заместитель губернатора — председатель правительства Курской области Алексей Смирнов», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру главы Курской области Романа Старовойта на должность министра транспорта.

Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры единогласно поддержал кандидатуру Старовойта на пост главы Минтранса России.

Кандидатуры на должности вице-премьеров депутаты рассмотрят 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил, что выборы новых глав регионов, губернаторы которых могут перейти на работу в правительство России, состоятся в предстоящий единый день голосования в сентябре 2024 года.