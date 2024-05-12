Белгород, 12 мая, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Число погибших в результате обрушения дома в Белгороде возросло до шести, сообщили в МЧС.

Антон Вергун/РИА Новости

«Шестой погибший извлечен из-под завалов в Белгороде», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

Ранее спасатели несколько часов поддерживали связь с мужчиной, находившимся под завалами, после чего он был извлечён и передан врачам. Для его спасения специалисты пробили бетонную стену квартиры соседнего подъезда, отметили в МЧС.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж.

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При обрушении подъезда жилого дома на улице Щорса в Белгороде, по предварительным данным, пострадали 20 человек, в том числе двое детей.

Полуторамесячного ребёнка, пострадавшего при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде, готовят к транспортировке в Москву, сообщил губернатор Белгородской области. Он добавил, что также госпитализировали в реанимацию 16-летнего подростка.

Президенту Владимиру Путину доложили о случившемся, он дал необходимые поручения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Атаку ВСУ на жилой дом он назвал варварской. МИД назвал удар по жилому дому терактом, за которым стоят Киев и его западные спонсоры. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте.

Атака киевского режима на Белгород была совершена с применением вооружений НАТО, Россия требует от руководства ОБСЕ её жёстко осудить, заявило постоянное представительство РФ при организации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала теракт в Белгороде новым кровавым звеном в цепи преступлений киевского режима. Она подчеркнула, что атакой стоят Киев и его западные спонсоры.