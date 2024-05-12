Белгород, 12 мая, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не объявлял эвакуацию жителей Белгорода из-за якобы многочисленных жертв в результате частичного обрушения дома на улице Щорса. Подобные сообщения являются фейком, информирует администрация Белгорода в Telegram-канале.

Кадр из Телеграм — канала Вячеслава Гладкова

«Правда: информация не соответствует действительности. Злоумышленники попытались подделать голос губернатора. Ролик разослали по пабликам сразу после официального сообщения от губернатора Белгородской области о том, что погибшие не обнаружены», — говорится в заявлении.

Также мэрия Белгорода отметила, что в последнее время в регионе выросло число фейковых вбросов.

«Будьте бдительны, доверяйте официальным источникам информации!» — обратилась администрация к жителям.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, отметил глава региона.

При обрушении подъезда жилого дома на улице Щорса в Белгороде, по предварительным данным, пострадали 20 человек, в том числе двое детей, уточнил позже Гладков.

Спасатели достали из-под завалов два тела погибших. В Белгород направлены медики федеральных и московских центров, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Михаил Мурашко. Эвакуация из здания завершена, устанавливается местонахождение 10 человек, которые могли находиться в доме в момент обрушения.

Президенту Владимиру Путину доложили о случившемся, он дал необходимые поручения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Атаку ВСУ на жилой дом он назвал варварской. МИД назвал удар по жилому дому терактом, за которым стоят Киев и его западные спонсоры. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте.

Угроза обрушения объявлена на месте разбора завалов жилой многоэтажки, которая обрушилась после удара Вооружённых сил Украины.