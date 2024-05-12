Симферополь, 12 мая, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Украинский беспилотник уничтожен над Крымом в районе Симферополя, сообщил глава региона Сергей Аксёнов 12 мая в Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

Вражеский аппарат перехватили российские средства ПВО. Разрушений и пострадавших нет, отметил он.

«Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА Регнум, украинские беспилотники пытались атаковать Крым в марте. По данным Минобороны, 21 марта три вражеских БПЛА самолётного типа были сбиты над полуостровом. Ночью 3 марта над Крымом уничтожили 38 украинских беспилотников.

Затем киевский режим пытался атаковать полуостров баллистическими ракетами ATACMS. Так, в ночь на 4 мая российские средства ПВО перехватили над Крымом четыре таких ракеты.

30 апреля ВСУ попытались нанести по Крыму ракетный удар с применением ATACMS. Силы ПВО сбили воздушные цели в небе над Джанкоем и Симферополем. По данным Минобороны, были уничтожены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, а также десять БПЛА и две управляемые авиационные бомбы Hammer.