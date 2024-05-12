Севастополь, 12 мая, 2024, 17:54 — ИА Регнум. К празднованию 80-летней годовщины освобождения Крыма «Волонтёры Победы» показали фильм «Код доступа: освобождение Крыма». Этот видеоархив посвящён героизму советских солдат, проявленному в ходе проведения стратегической операции, сообщила пресс-служба организации.

Кадр из видео

Там отметили, что съёмки картины проходили в трёх городах Крыма: Севастополе, Ялте и Симферополе. В каждом из них была записана виртуальная экскурсия по памятным местам, мемориальным и музейным комплексам.

Пресс-служба пояснила, что фильм показали в международном детском центре «Артек». Его сам автор Павел Иванюта, который курирует направление добровольческой организации «Моя история».

После трансляции участники смены обсудили, как видеоформаты помогают вовлекать школьников в изучение истории и предложили свои темы для следующих проектов направления «Моя история».

«В фильме «Код доступа: освобождение Крыма» рассказывается историческая правда о событиях военных лет. Здорово, что этот фильм — интерактивный: так любой учащийся школы будет эмоционально вовлечён в истории подвигов, истории героев, и точно запомнит основные факты о Крымской наступательной операции», — отметила участница смены, которая приехала в «Артек» из Татарстана Элина Абдрахманова.

Также трансляция фильма пройдёт 15 мая в кинотеатре «Сатурн» города Ялты. Гостями и зрителями показа станут представители администрации города участники движения «Волонтёры Победы» из Крыма, а также активисты других общественных организаций, анонсировала пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая состоялся марафон памяти «Севастопольская победа», посвящённый 80-летию освобождения Севастополя от нацистской оккупации, которое произошло 9 мая 1944 года. Об этом сообщила пресс-служба Национального центра исторической памяти при президенте России.

В ходе марафона состоялся исторический телемост между Москвой и Севастополем, к которому присоединились более 40 регионов России.

Вечером 9 Мая движение «Волонтёры Победы» провело акцию «Лучи Победы» в память о героях Великой Отечественной войны. В разных регионах страны добровольцы вместе с местными жителями зажгли лампады, сформированные в виде ордена ВОВ, учреждённого указом президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 года, сообщила пресс-служба организации. У Музея Победы на Поклонной горе зажглась огненная картина в память о защитниках Севастополя.