Москва, 12 мая, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал варварской ракетную атаку ВСУ на многоэтажный дом в Белгороде.

РИА Новости

«Президент России Владимир Путин выслушал доклады (и. о. министра по чрезвычайным ситуациям Александра) Куренкова и (губернатора Белгородской области Вячеслава) Гладкова о ситуации вокруг разрушенного подъезда жилого дома в Белгороде в результате варварской ракетной атаки киевского режима», — сказал представитель Кремля.

По его словам, глава государства дал все необходимые поручения.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая на улице Щорса в Белгороде обрушились квартиры одной из панельных многоэтажек вплоть до десятого этажа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обрушение произошло в результате прямого попадания украинского снаряда.

В результате пострадали 20 человек, два человека погибли. Местонахождение ещё десяти человек, которые могли находиться в десятиэтажном доме в Белгороде в момент обрушения, устанавливается. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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В Минобороны РФ заявили, что киевский режим совершил очередную террористическую атаку на Белгород. По данным ведомства, ВСУ обстреляли жилые кварталы города с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire.

Средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом. По данным силовых структур, украинская ракета, попавшая в жилой дом, была запущена в окрестностях посёлка Казачья Лопань в Харьковской области.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала теракт в Белгороде новым кровавым звеном в цепи преступлений киевского режима. Она подчеркнула, что атакой стоят Киев и его западные спонсоры.