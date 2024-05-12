Нью-Йорк, США, 12 мая, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций выступает против любых нападений на гражданскую инфраструктуру, заявил 12 мая заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак в связи с атакой ВСУ на Белгород.

Кадр из видео

«Мы выступаем против любых атак на гражданскую инфраструктуру», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3888407" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, 12 мая на улице Щорса в Белгороде обрушились квартиры одной из панельных многоэтажек вплоть до десятого этажа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обрушение произошло в результате прямого попадания украинского снаряда.

В результате пострадали 20 человек. Местонахождение ещё десяти человек, которые могли находиться в десятиэтажном доме в Белгороде в момент обрушения, устанавливается.

В Минобороны РФ заявили, что киевский режим совершил очередную террористическую атаку на Белгород. По данным ведомства, ВСУ обстреляли жилые кварталы города с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire.

Средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом. По данным силовых структур, украинская ракета, попавшая в жилой дом, была запущена в окрестностях посёлка Казачья Лопань в Харьковской области.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала теракт в Белгороде новым кровавым звеном в цепи преступлений киевского режима. Она подчеркнула, что атакой стоят Киев и его западные спонсоры.