Белгород, 12 мая, 2024, 17:37 — ИА Регнум. В Белгороде спасатели смогли добраться к найденному под завалами жилого дома человеку и передать ему кислород. Об этом журналистам сообщили в экстренных службах.

Кадр из видео

«Мужчина находится под завалами в районе первого этажа, он живой, с ним установлена связь, проводятся спасательные работы», — рассказали спасатели.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая на улице Щорса в Белгороде обрушились квартиры одной из панельных многоэтажек вплоть до десятого этажа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обрушение произошло в результате прямого попадания украинского снаряда.

В Минобороны России заявили, что киевский режим совершил очередную террористическую атаку на Белгород. По данным ведомства, ВСУ обстреляли жилые кварталы города с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire. Средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом.

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«Прилёт» пришелся на нижнюю часть одного из подъездов, из-за чего в считанные секунды рухнул целый пролёт — 40 квартир с жившими там людьми. Во время разбора завалов у обрушившегося дома в Белгороде рухнула уцелевшая ранее крыша — тех, кто участвовал в спасательной операции, накрыло обломками.

Под завалами на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде возникает очаговое тление, сообщили в оперативных службах города.

Спасатели трижды прерывали работы на месте обрушения подъезда жилого дома на улице Щорса из-за ракетной опасности, сообщила пресс-служба МЧС.