Москва, 12 мая, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Комитет Государственной думы по контролю единогласно поддержал кандидатуру Дмитрия Григоренко на должность заместителя председателя правительства России. Об этом журналистам сообщил глава комитета Олег Морозов.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Дмитрий Григоренко

Григоренко будет курировать контрольно-надзорную деятельность, сообщила пресс-служба комитета. Кроме того, он назначается руководителем аппарата правительства, отметили там.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр РФ Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Государственной думы свои предложения по составу нового правительства.

Кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров комитеты Государственной думы обсуждают 12 мая. Заседания запланированы с 12:00 до 18:00, они проходят в открытом режиме.

Ранее комитет Госдумы поддержал кандидатуру Максута Шадаева на пост министра цифрового развития, сообщил депутат ГД Евгений Попов. Комитет Госдумы по туризму поддержал кандидатуру Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера России, сообщил 12 мая журналистам глава комитета Сангаджи Тарбаев. Профильный комитет Государственной думы поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на должность министра спорта России. Об этом сообщил председатель комитета Дмитрий Свищев.