Москва, 12 мая, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Под завалами на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде возникает очаговое тление, сообщили 12 мая в оперативных службах города.

Павел Колядин/ТАСС

«Под завалами возникло очаговое тление, ведётся тушение», — уточнил собеседник ТАСС.

Также сообщается, что спасатели установили связь с находящимся под завалами дома мужчиной. Отмечается, что мужчина находится в районе первого этажа. Спасатели прилагают усилия, чтобы вызволить его из-под завалов.

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Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины (ВСУ) 12 мая подвергли Белгород массированному обстрелу, в результате которого один из украинских снарядов попал в многоквартирный жилой дом на улице Щорса.

«Прилёт» пришелся на нижнюю часть одного из подъездов, из-за чего в считанные секунды рухнул целый пролёт — 40 квартир с жившими там людьми. Во время разбора завалов у обрушившегося дома в Белгороде рухнула уцелевшая ранее крыша — тех, кто участвовал в спасательной операции, накрыло обломками.

Минобороны России уточняло, что ВСУ обстреляли жилые кварталы города с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire.

Точное количество жертв еще устанавливается. По предварительной информации, всего в городе пострадали 19 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В СК уточнили, что в результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.